При чем тут лимит? снимает лишнее то родной приват, а не продавец.
По операции у меня все четко и в странице заказа и в 3d secure и в чеке продавца.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:17
Re: Приватбанк
При чем тут лимит? снимает лишнее то родной приват, а не продавец.
По операции у меня все четко и в странице заказа и в 3d secure и в чеке продавца.
Востаннє редагувалось alpha в П'ят 16 бер, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:18
Re: Приватбанк
Для Визы с Мастеркардом Приват - мелюзга, и если Приват нарушил требования МПС, его с *г**** смешают
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:23
Нада понимать, шо есть комисс операции/продавца(мерчанта) и есть комисс карты, о которой продаван (и МПС) ничо не знает (а клиент должен знать, эт его ж карта ). Такие т.н. комисс карты есть у Привата, есть у УкрЭксИма... Вот вы на комисс карты и попали.
Др. дело, шо комисс карты может применятся не при всех операциях. Вот при торговых опер-ях не применяется, а при финансовых -- вы попали. А вот категория операции зависит от организации процесса оплаты на стороне продавана
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:38
Успешный прецедент такого наезда на Приват можете привести? а то в теории оно канеш хорошо, но вот на практике...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:39
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:44
Успешный прецедент нарушения украинским банком правил МПС сначала надо найти.
А вообще какие могут быть проблемы? МПС - огромные транснациональные корпорации, Приват - региональный банчик, которому реально нечего противопоставить и у которого нет альтернатив этим МПС
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:00
Все тарифы за оплату коммуналки указаны на
На практике надо проверять.
Через обычный POS-терминал как бы должна проходить покупка. Есть мини POS-терминалы, там оплата проходит через интернет службу и операция может пройти переводом.
На другом форуме читал, что недавно "Новая почта" обновляет систему на некоторых точках отделения. Получатель оплачивал наложенный платёж кредткой Привата/mono через терминал Ощада/Привата кредитными средствами — банк слупил комиссию 4%...
Вход в систему доступен, но много что не работает и сообщает об ошибке. Сделано в целях безопасности.
Клиентом банка станете, когда Ваши внесут в базу (в том числе номер мобильного, которого будет в дальнейшем использоваться как финансовый).
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:09
Подтверждаю на счёт новой почты получал посылку, так 35 грн за пересылку прошло как покупка, а 245 грн. наложенного платежа прошло как перевод.
2 операции подряд на одном и том же терминале.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:18
Re: Приватбанк
Нда, точно тре якісь ліміти на окомісені операції
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:25
Re: Приватбанк
"окомісені" - вас ис дас ?
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