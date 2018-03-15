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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7500750175027503>
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:17

Re: Приватбанк

  kreuz написав:лимит на интернет в размере покупки делал не успешными попытки списать больше

При чем тут лимит? снимает лишнее то родной приват, а не продавец.
По операции у меня все четко и в странице заказа и в 3d secure и в чеке продавца.
Востаннє редагувалось alpha в П'ят 16 бер, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:18

Re: Приватбанк

  alpha написав:Сомневаюсь, что виза в данном вопросе пойдет против привата, учитывая размер последнего. Но не помешало бы...

Для Визы с Мастеркардом Приват - мелюзга, и если Приват нарушил требования МПС, его с *г**** смешают
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:23

  alpha написав:
  clientage написав:большая часть вины на таком повороте судьбы лежит на продаване

Не согласен.
Платежная система, мне как пользователю, обещает что платеж мне обойдется в указанную продавцом сумму. И это всегда так и есть кроме очень редких хитрохитрых банков, которые мне задним числом накидывают комиссию.
Сомневаюсь, что виза в данном вопросе пойдет против привата, учитывая размер последнего. Но не помешало бы...

Нада понимать, шо есть комисс операции/продавца(мерчанта) и есть комисс карты, о которой продаван (и МПС) ничо не знает (а клиент должен знать, эт его ж карта :)). Такие т.н. комисс карты есть у Привата, есть у УкрЭксИма... Вот вы на комисс карты и попали.
Др. дело, шо комисс карты может применятся не при всех операциях. Вот при торговых опер-ях не применяется, а при финансовых -- вы попали. А вот категория операции зависит от организации процесса оплаты на стороне продавана 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:38

  Faceless написав:
  alpha написав:Сомневаюсь, что виза в данном вопросе пойдет против привата, учитывая размер последнего. Но не помешало бы...

Для Визы с Мастеркардом Приват - мелюзга, и если Приват нарушил требования МПС, его с *г**** смешают

Успешный прецедент такого наезда на Приват можете привести? а то в теории оно канеш хорошо, но вот на практике...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:39

  clientage написав:Нада понимать, шо есть комисс операции/продавца(мерчанта) и есть комисс карты, о которой продаван (и МПС) ничо не знает (а клиент должен знать, эт его ж карта :)). Такие т.н. комисс карты есть у Привата, есть у УкрЭксИма... Вот вы на комисс карты и попали.
Др. дело, шо комисс карты может применятся не при всех операциях. Вот при торговых опер-ях не применяется, а при финансовых -- вы попали. А вот категория операции зависит от организации процесса оплаты на стороне продавана 8) :lol:

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:44

  kreuz написав:
  Faceless написав:
  alpha написав:Сомневаюсь, что виза в данном вопросе пойдет против привата, учитывая размер последнего. Но не помешало бы...

Для Визы с Мастеркардом Приват - мелюзга, и если Приват нарушил требования МПС, его с *г**** смешают

Успешный прецедент такого наезда на Приват можете привести? а то в теории оно канеш хорошо, но вот на практике...

Успешный прецедент нарушения украинским банком правил МПС сначала надо найти.
А вообще какие могут быть проблемы? МПС - огромные транснациональные корпорации, Приват - региональный банчик, которому реально нечего противопоставить и у которого нет альтернатив этим МПС
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:00

  kreuz написав:Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков?
Все тарифы за оплату коммуналки указаны на этой страницы. Но там нет инфы про оплату с другой карты.
На практике надо проверять.

  alpha написав:...как-то недавно рассчитывался на рынке(!) через приватовский терминал у продавца. Тоже потом обнаружил что пол процента сняло с него.
Через обычный POS-терминал как бы должна проходить покупка. Есть мини POS-терминалы, там оплата проходит через интернет службу и операция может пройти переводом.

На другом форуме читал, что недавно "Новая почта" обновляет систему на некоторых точках отделения. Получатель оплачивал наложенный платёж кредткой Привата/mono через терминал Ощада/Привата кредитными средствами — банк слупил комиссию 4%...

  bub-har написав:
  Мизантрóп написав:Но у меня есть еще акки))
А без пластика вход в п24 недоступен,хотя я вошёл,но на новой странице п24 не получается заказать интернеткарты и пишет ошибка!
Вход в систему доступен, но много что не работает и сообщает об ошибке. Сделано в целях безопасности.

Клиентом банка станете, когда Ваши внесут в базу (в том числе номер мобильного, которого будет в дальнейшем использоваться как финансовый).
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:09

Подтверждаю на счёт новой почты получал посылку, так 35 грн за пересылку прошло как покупка, а 245 грн. наложенного платежа прошло как перевод.

2 операции подряд на одном и том же терминале.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:18

Re: Приватбанк

Нда, точно тре якісь ліміти на окомісені операції
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:25

Re: Приватбанк

"окомісені" - вас ис дас ?
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