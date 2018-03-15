Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:00

kreuz написав: Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков? Скажите, а Приват комиссию какую-то берёт за оплату коммуналки через П24 картами других банков?

alpha написав: ...как-то недавно рассчитывался на рынке(!) через приватовский терминал у продавца. Тоже потом обнаружил что пол процента сняло с него. ...как-то недавно рассчитывался на рынке(!) через приватовский терминал у продавца. Тоже потом обнаружил что пол процента сняло с него.

bub-har написав: Мизантрóп написав: Но у меня есть еще акки)) Но у меня есть еще акки)) А без пластика вход в п24 недоступен,хотя я вошёл,но на новой странице п24 не получается заказать интернеткарты и пишет ошибка! А без пластика вход в п24 недоступен,хотя я вошёл,но на новой странице п24 не получается заказать интернеткарты и пишет ошибка!

Все тарифы за оплату коммуналки указаны на. Но там нет инфы про оплату с другой карты.На практике надо проверять.Через обычный POS-терминал как бы должна проходить покупка. Есть мини POS-терминалы, там оплата проходит через интернет службу и операция может пройти переводом.На другом форуме читал, что недавно "Новая почта" обновляет систему на некоторых точках отделения. Получатель оплачивал наложенный платёж кредткой Привата/mono через терминал Ощада/Привата кредитными средствами — банк слупил комиссию 4%...Вход в систему доступен, но много что не работает и сообщает об ошибке. Сделано в целях безопасности.Клиентом банка станете, когда Ваши внесут в базу (в том числе номер мобильного, которого будет в дальнейшем использоваться как финансовый).