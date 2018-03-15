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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:25
chipmunk написав:
Нда, точно тре якісь ліміти на окомісені операції
та просто голову надо иметь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:35
Ну от вище приклад - той же термінал, дві операції по різним мсс. Або в темі моно - термінали новопошти ощад/приват працюють інакше...
Ахція: оплати приваткартою і, можливо, отримаєш коміс у подарунок
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:00
Хватит уже интриговать.
Кто такие "окомисени" ?
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mustbe
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:03
mustbe написав:
Хватит уже интриговать.
Кто такие "окомисени" ?
О-комиш-енн-ые - (обложенные доп. комиссиями).
Как я понял
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:08
ИМХО в незнакомых местах лучше уж тогда платить картой аллы.
Меньший влет будет.
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mephala
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:21
Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
Хватит уже интриговать.
Кто такие "окомисени" ?
О-комиш-енн-ые - (обложенные доп. комиссиями).
Как я понял
А ларчик просто открывался.
Сомневаюсь, что такое слово реально существует.
Меня просто сбило начало "око..." - думал, что что-то, связанное с глазами.
ЗЫ. Похоже, что окомисени и кровосиси - из одного словаря
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mustbe
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:28
mustbe написав:
А ларчик просто открывался.
Сомневаюсь, что такое слово реально существует.
Цілком коректне словотворення - аналог: оподатковані
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:41
Не всякое словотворення является реально существующим словом
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mustbe
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:06
malser написав:
Добрый день. Были сообщения, что некоторые сертификаты не сканировались на кассе. Советовали перепечатать (плохой принтер). Вчера на кассе прошло только 2 из семи. Качество печати отличное, телефоном сканируются на ура. Самое интересное, что прошли 2,которые менялись на баллы и генерировались 14.03. Сертификаты, обмененные на баллы во время сбоя (11-12 числа), а полученные (сгенерированные) уже 14-го не прошли. У кого-то было такое?
Тоже сегодня не прошло 6 из 15 сертификатов. Некорректный штрих код. Дома посмотрел- все заказаны 11-12 марта, а получены 14.03.Полученные сегодня и вчера- прошли нормально. На горячку звонил- обещали разобраться.
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lel
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