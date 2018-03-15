та просто голову надо иметь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:25
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:35
Re: Приватбанк
Ну от вище приклад - той же термінал, дві операції по різним мсс. Або в темі моно - термінали новопошти ощад/приват працюють інакше...
Ахція: оплати приваткартою і, можливо, отримаєш коміс у подарунок
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:03
О-комиш-енн-ые - (обложенные доп. комиссиями).
Как я понял
Всё IMHO
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:08
Re: Приватбанк
ИМХО в незнакомых местах лучше уж тогда платить картой аллы.
Меньший влет будет.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:21
А ларчик просто открывался.
Сомневаюсь, что такое слово реально существует.
Меня просто сбило начало "око..." - думал, что что-то, связанное с глазами.
ЗЫ. Похоже, что окомисени и кровосиси - из одного словаря
Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:28
Re: Приватбанк
Цілком коректне словотворення - аналог: оподатковані
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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