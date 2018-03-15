Дело в том что угадать кто пришлет посылку, купленную в интернете невозможно в принципе, в моем случае покупал в мобиллаке, а прислал какой-то Хуеплётов Владимир Владимирович
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14
Дело в том что угадать кто пришлет посылку, купленную в интернете невозможно в принципе, в моем случае покупал в мобиллаке, а прислал какой-то Хуеплётов Владимир Владимирович
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