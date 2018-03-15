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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14
stryzhko написав:
WachtAmRhein написав: 35 грн за пересылку прошло как покупка, а 245 грн. наложенного платежа прошло как перевод.
Купляли у фізособи чи юридичної? Наче тільки для фізосіб ввели манісенд чи вже і до юриків добралися? Цікавить статистика.
Дело в том что угадать кто пришлет посылку, купленную в интернете невозможно в принципе, в моем случае покупал в мобиллаке, а прислал какой-то Хуеплётов Владимир Владимирович
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:29
lel написав: malser написав:
Добрый день. Были сообщения, что некоторые сертификаты не сканировались на кассе. Советовали перепечатать (плохой принтер). Вчера на кассе прошло только 2 из семи. Качество печати отличное, телефоном сканируются на ура. Самое интересное, что прошли 2,которые менялись на баллы и генерировались 14.03. Сертификаты, обмененные на баллы во время сбоя (11-12 числа), а полученные (сгенерированные) уже 14-го не прошли. У кого-то было такое?
Тоже сегодня не прошло 6 из 15 сертификатов. Некорректный штрих код. Дома посмотрел- все заказаны 11-12 марта, а получены 14.03.Полученные сегодня и вчера- прошли нормально. На горячку звонил- обещали разобраться.
так мне получается ещё повезло:
13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта
сегодня из 15 не прошёл тоже 1 заказанный 12 марта
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