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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14
stryzhko написав:
WachtAmRhein написав: 35 грн за пересылку прошло как покупка, а 245 грн. наложенного платежа прошло как перевод.
Купляли у фізособи чи юридичної? Наче тільки для фізосіб ввели манісенд чи вже і до юриків добралися? Цікавить статистика.
Дело в том что угадать кто пришлет посылку, купленную в интернете невозможно в принципе, в моем случае покупал в мобиллаке, а прислал какой-то Хуеплётов Владимир Владимирович
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:29
lel написав: malser написав:
Добрый день. Были сообщения, что некоторые сертификаты не сканировались на кассе. Советовали перепечатать (плохой принтер). Вчера на кассе прошло только 2 из семи. Качество печати отличное, телефоном сканируются на ура. Самое интересное, что прошли 2,которые менялись на баллы и генерировались 14.03. Сертификаты, обмененные на баллы во время сбоя (11-12 числа), а полученные (сгенерированные) уже 14-го не прошли. У кого-то было такое?
Тоже сегодня не прошло 6 из 15 сертификатов. Некорректный штрих код. Дома посмотрел- все заказаны 11-12 марта, а получены 14.03.Полученные сегодня и вчера- прошли нормально. На горячку звонил- обещали разобраться.
так мне получается ещё повезло:
13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта
сегодня из 15 не прошёл тоже 1 заказанный 12 марта
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:37
velvet написав:
13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта
и что с ним делать теперь?
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novichok
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:52
alpha написав: kreuz написав:
лимит на интернет в размере покупки делал не успешными попытки списать больше
При чем тут лимит? снимает лишнее то родной приват, а не продавец.
По операции у меня все четко и в странице заказа и в 3d secure и в чеке продавца.
Так Приват комиссию при проводке по счёту списал? Отдельным платежём что-ли? Или всё же одной суммой в выписке? Если одной суммой, то лимит на интернет можно использовать как заградительный от таких комиссий.
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kreuz
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:11
novichok написав: velvet написав:
13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта
и что с ним делать теперь?
Горячка пообещала разобраться и прислать новый в кабинет или на почту(хуже). Надо активно третировать горячку.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:31
WachtAmRhein написав:
Подтверждаю на счёт новой почты получал посылку, так 35 грн за пересылку прошло как покупка, а 245 грн. наложенного платежа прошло как перевод.
2 операции подряд на одном и том же терминале.
Чей терминал? Два раза карту проводили через пос или само так чудно разбило?
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