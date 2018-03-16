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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7502750375047505
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:16

  stryzhko написав:
WachtAmRhein написав: 35 грн за пересылку прошло как покупка, а 245 грн. наложенного платежа прошло как перевод.

Купляли у фізособи чи юридичної? Наче тільки для фізосіб ввели манісенд чи вже і до юриків добралися? Цікавить статистика.


Вчера во многих областях в Новой Почте были обыски генпрокуратуры - подозрение незаконное обналичивание средств, большие объемы операций с фиктивными фирмами.
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