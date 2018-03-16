Вчера во многих областях в Новой Почте были обыски генпрокуратуры - подозрение незаконное обналичивание средств, большие объемы операций с фиктивными фирмами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:16
Вчера во многих областях в Новой Почте были обыски генпрокуратуры - подозрение незаконное обналичивание средств, большие объемы операций с фиктивными фирмами.
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