Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:23
Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
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