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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7502750375047505
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:23

  novichok написав:
  velvet написав:13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта

и что с ним делать теперь?
Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
bub-har
 
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