Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:23
Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:18
а как определить с какого акка не прошел сертификат?
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:56
Увеличение лимита
Коллеги, а как у банка сейчас с этим дела обстоят? Мне с ноября Примат не хочет поднимать свыше 36к даже не жалкую тыщенку. А надо
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:57
Батьки пенсіонери відкритий рахунок в Приват банку (звісно що при відкриті банк робив копії документів ) зараз зайшов в п24 оплатити світло, пише що відсутні деякі документи , зокрема ідентифікаційний податковий номер, батьки нервуються де зникли документи.
Що це за цирк з банком відбується ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:02
Re: Приватбанк
Це вже описували тут (ніяких проблем немає). Піти у відділення щ кодом і паспортом (або через web). І все ok:-)
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:07
Піти не проблема.
Проблема в тому куди зникли конфіденційні дані які були відскановані при відкриті рахунку?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:11
Re: Приватбанк
в моб застосатке при Бене даже скан паспорта показывало в разделе документы.Кот утянул.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:12
При Бені банк працював як швейцарський годинник; а зараз банк перетворюється на Ощад 2.0
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:14
Re: Приватбанк
сравнить в акке.
замовлення сильпо30 по номеру и дате заказа
ну или по скану штиха
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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