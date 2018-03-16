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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7502750375047505
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:23

  novichok написав:
  velvet написав:13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта

и что с ним делать теперь?
Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:18

  lel написав:
  novichok написав:
  velvet написав:13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта

и что с ним делать теперь?

Горячка пообещала разобраться и прислать новый в кабинет или на почту(хуже). Надо активно третировать горячку.
Борітеся — поборете!

а как определить с какого акка не прошел сертификат?
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:56

Увеличение лимита

Коллеги, а как у банка сейчас с этим дела обстоят? Мне с ноября Примат не хочет поднимать свыше 36к даже не жалкую тыщенку. А надо :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:57

Батьки пенсіонери відкритий рахунок в Приват банку (звісно що при відкриті банк робив копії документів ) зараз зайшов в п24 оплатити світло, пише що відсутні деякі документи , зокрема ідентифікаційний податковий номер, батьки нервуються де зникли документи.
Що це за цирк з банком відбується ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:02

Re: Приватбанк

Ukrainian написав:Батьки пенсіонери відкритий рахунок в Приват банку (звісно що при відкриті банк робив копії документів ) зараз зайшов в п24 оплатити світло, пише що відсутні деякі документи , зокрема ідентифікаційний податковий номер, батьки нервуються де зникли документи.
Що це за цирк з банком відбується ?

Це вже описували тут (ніяких проблем немає). Піти у відділення щ кодом і паспортом (або через web). І все ok:-)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:07

  Zochan написав:
Ukrainian написав:Батьки пенсіонери відкритий рахунок в Приват банку (звісно що при відкриті банк робив копії документів ) зараз зайшов в п24 оплатити світло, пише що відсутні деякі документи , зокрема ідентифікаційний податковий номер, батьки нервуються де зникли документи.
Що це за цирк з банком відбується ?

Це вже описували тут (ніяких проблем немає). Піти у відділення щ кодом і паспортом (або через web). І все ok:-)

Піти не проблема.
Проблема в тому куди зникли конфіденційні дані які були відскановані при відкриті рахунку?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:11

Re: Приватбанк

  Ukrainian написав:Проблема в тому куди зникли конфіденційні дані
в моб застосатке при Бене даже скан паспорта показывало в разделе документы.Кот утянул.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:12

  Мизантрóп написав:
  Ukrainian написав:Проблема в тому куди зникли конфіденційні дані
в моб застосатке при Бене даже скан паспорта показывало в разделе документы.Кот утянул.

При Бені банк працював як швейцарський годинник; а зараз банк перетворюється на Ощад 2.0
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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