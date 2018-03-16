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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7503750475057506
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:41

Re: Приватбанк

  J написав:а как определить с какого акка не прошел сертификат?

я когда печатал на обратной стороне для себя подписывал номер телефона чтобы не запутаться, а на кассе кассир Сильпо сразу в сторону откладывает и отдаёт его назад если он не прошёл у них, а те что прошли рвёт и выбрасывает...
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:07

Re: Приватбанк

Solar_simfi написав:Мне с ноября Примат не хочет поднимать свыше 36к даже не жалкую тыщенку. А надо :)

Там же 1000 факторів)) Я от не просив, а вже 2 рази за останній місяць накидали по парі "тыщенок".
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:15

Який мінімальний кредитний ліміт встановлюють на ОЧ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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  #<1 ... 7503750475057506
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