я когда печатал на обратной стороне для себя подписывал номер телефона чтобы не запутаться, а на кассе кассир Сильпо сразу в сторону откладывает и отдаёт его назад если он не прошёл у них, а те что прошли рвёт и выбрасывает...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:41
Re: Приватбанк
я когда печатал на обратной стороне для себя подписывал номер телефона чтобы не запутаться, а на кассе кассир Сильпо сразу в сторону откладывает и отдаёт его назад если он не прошёл у них, а те что прошли рвёт и выбрасывает...
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Додано: Суб 17 бер, 2018 17:07
Re: Приватбанк
Там же 1000 факторів)) Я от не просив, а вже 2 рази за останній місяць накидали по парі "тыщенок".
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:15
Який мінімальний кредитний ліміт встановлюють на ОЧ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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