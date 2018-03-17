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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7504750575067507>
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:41

Re: Приватбанк

  J написав:а как определить с какого акка не прошел сертификат?

я когда печатал на обратной стороне для себя подписывал номер телефона чтобы не запутаться, а на кассе кассир Сильпо сразу в сторону откладывает и отдаёт его назад если он не прошёл у них, а те что прошли рвёт и выбрасывает...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:07

Re: Приватбанк

Solar_simfi написав:Мне с ноября Примат не хочет поднимать свыше 36к даже не жалкую тыщенку. А надо :)

Там же 1000 факторів)) Я от не просив, а вже 2 рази за останній місяць накидали по парі "тыщенок".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:15

Який мінімальний кредитний ліміт встановлюють на ОЧ?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:22

  BBC написав:Який мінімальний кредитний ліміт встановлюють на ОЧ?


0 естественно.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:09

  WachtAmRhein написав:
  BBC написав:Який мінімальний кредитний ліміт встановлюють на ОЧ?


0 естественно.
"0" это отсутствие чего либо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:46

Корезоїд шле дивацькі повідомлення...


http://prntscr.com/isrvma

що це? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:56

  greenozon написав:Корезоїд шле дивацькі повідомлення...


http://prntscr.com/isrvma

що це? :)

Это "язык Матрицы"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:18

p2p sendmoney

Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:24

visa and master

не работают на карту привата - с укрэксимбанка карта виза - отлуп , с радабанк маестро неименной пластик - отлуп
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:39

Нема ніяких проблем...


в корезоїда вихідний :)

https://youtu.be/uAXtO5dMqEI
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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