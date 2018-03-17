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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7504750575067507
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:40

  sens написав:не работают на карту привата - с укрэксимбанка карта виза - отлуп , с радабанк маестро неименной пластик - отлуп

С Идеи VISA на МС Привата проходит.
Щось мені з ТАС "щастить"
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  #<1 ... 7504750575067507
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