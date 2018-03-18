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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7504750575067507
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:40

  sens написав:не работают на карту привата - с укрэксимбанка карта виза - отлуп , с радабанк маестро неименной пластик - отлуп

С Идеи VISA на МС Привата проходит.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:46

  greenozon написав:Корезоїд шле дивацькі повідомлення...

що це? :)

Знаете же сами что делали в отделении. Именно это и подставьте в %ATTR4%. "Заплатили коммуналку", "Перевели деньги между своими счетами" и еще куча вариантов.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:07

Раніше на сайті інтертелекому можна було поповнювати напряму рахунок карткою Приват банку зараз не дає. В чому може бути причина ?
Через портмоне все ще працює.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:23

Почитал в интернете кучу негативных отзывов по поводу нового авто в кредит в Привате. А есть люди с положительным опытом такой покупки? Особенно интересует мнение тех, кто покупал в последнее время, уже после национализации банка. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:31

Re: Приватбанк

  bub-har написав:Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
Сегодня все 4 сертификата спокойно прошли в другом сильпо! Я прекрасно понимаю,что в сильпо текучка и никто не хочет работать за несчастные 6к,но почему бы неопытным кассирам не разъяснить как правильно проводить эти сертификаты!
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