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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7504750575067507
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:40

  sens написав:не работают на карту привата - с укрэксимбанка карта виза - отлуп , с радабанк маестро неименной пластик - отлуп

С Идеи VISA на МС Привата проходит.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 14:46

  greenozon написав:Корезоїд шле дивацькі повідомлення...

що це? :)

Знаете же сами что делали в отделении. Именно это и подставьте в %ATTR4%. "Заплатили коммуналку", "Перевели деньги между своими счетами" и еще куча вариантов.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:07

Раніше на сайті інтертелекому можна було поповнювати напряму рахунок карткою Приват банку зараз не дає. В чому може бути причина ?
Через портмоне все ще працює.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:23

Почитал в интернете кучу негативных отзывов по поводу нового авто в кредит в Привате. А есть люди с положительным опытом такой покупки? Особенно интересует мнение тех, кто покупал в последнее время, уже после национализации банка. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:31

Re: Приватбанк

  bub-har написав:Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
Сегодня все 4 сертификата спокойно прошли в другом сильпо! Я прекрасно понимаю,что в сильпо текучка и никто не хочет работать за несчастные 6к,но почему бы неопытным кассирам не разъяснить как правильно проводить эти сертификаты!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:40

это развод или правда?

По вайберу Приват прислал сообщение, что я могу экономить на комиссии Оплата частинами, подробнее https://privatbank.ua/0497

Это реально можно купить товар и без копейки переплаты возвращать частями? Или это развод? Смущает, что не указана дата до когда акция.
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:51

  romanauscas написав:По вайберу Приват прислал сообщение, что я могу экономить на комиссии Оплата частинами, подробнее https://privatbank.ua/0497

Это реально можно купить товар и без копейки переплаты возвращать частями? Или это развод? Смущает, что не указана дата до когда акция.

Правда. Лет 10 этой "акции" :)
Первый платеж по ОЧ за кредитные, а каждая следующая часть шобы не платить комисс должна быть за свои, для этого нуна перед снятием очередной части просто погасить кредитку и накинуть сверху сумму очередного платёжа. Т.е. ваш грейс-период со стандартного 25го числа сдвигается на число оформления рассрочки. Всего то :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 18:59

  clientage написав:
  romanauscas написав:По вайберу Приват прислал сообщение, что я могу экономить на комиссии Оплата частинами, подробнее https://privatbank.ua/0497

Это реально можно купить товар и без копейки переплаты возвращать частями? Или это развод? Смущает, что не указана дата до когда акция.

Правда. Лет 10 этой "акции" :)
Первый платеж по ОЧ за кредитные, а каждая следующая часть шобы не платить комисс должна быть за свои, для этого нуна перед снятием очередной части просто погасить кредитку и накинуть сверху сумму очередного платёжа. Т.е. ваш грейс-период со стандартного 25го числа сдвигается на число оформления рассрочки. Всего то :)


А как это дело на практике использовать?
Например, хочу купить холодильник на Розетке 10000грн. Это надо к ним ехать и на месте говорить, что хочу оплатой частинами Приват?
Или можно просто заплатить картой на сайте и в Приват24 появится возможность оформить покупку в Оплату частинами?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:00

Re: Приватбанк

  clientage написав:Всего то


+ оно безкоштовно, только в больших торговых сетях.
все нужно уточнять на месте .
Терминалы для карт идут в купе с услугой ОЧ (выгодна по абонке) , но магазин имеет право сам устанавливать плату. Наклейки ОЧ почти везде, но не везде они бесплатны.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:04

  romanauscas написав:
  clientage написав:
  romanauscas написав:По вайберу Приват прислал сообщение, что я могу экономить на комиссии Оплата частинами, подробнее https://privatbank.ua/0497

Это реально можно купить товар и без копейки переплаты возвращать частями? Или это развод? Смущает, что не указана дата до когда акция.

Правда. Лет 10 этой "акции" :)
Первый платеж по ОЧ за кредитные, а каждая следующая часть шобы не платить комисс должна быть за свои, для этого нуна перед снятием очередной части просто погасить кредитку и накинуть сверху сумму очередного платёжа. Т.е. ваш грейс-период со стандартного 25го числа сдвигается на число оформления рассрочки. Всего то :)


А как это дело на практике использовать?
Например, хочу купить холодильник на Розетке 10000грн. Это надо к ним ехать и на месте говорить, что хочу оплатой частинами Приват?
Или можно просто заплатить картой на сайте и в Приват24 появится возможность оформить покупку в Оплату частинами?

Нуна ехать или на сайте Розетки при оплате выбрать ОЧ. Эт если доступна эта фича. Если ОЧ нет при оформлении покупки, то она и не появится ПОСЛЕ оплаты. Шо мона платить через ОЧ указывает сам магаз. Ну и берегитесь! Обычно при оплате через ОЧ магаз навязывает платные доп. услуги: страховки, настройки и др. лабуду. Кроме этого часто новички путают ОЧ и рассрочку от Привата (это точно платная фича) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 7504750575067507
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