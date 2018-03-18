Почитал в интернете кучу негативных отзывов по поводу нового авто в кредит в Привате. А есть люди с положительным опытом такой покупки? Особенно интересует мнение тех, кто покупал в последнее время, уже после национализации банка. Спасибо.
bub-har написав:Получил вчера 4 сертификата и ни один на кассе не прошёл-сказали звонить на гор.линию! Сегодня позвонил на гор.линию и там заявку приняли и сказали в течении 3 раб.дней перезвонят и вышлют на каждый ак новый сертификат!
Сегодня все 4 сертификата спокойно прошли в другом сильпо! Я прекрасно понимаю,что в сильпо текучка и никто не хочет работать за несчастные 6к,но почему бы неопытным кассирам не разъяснить как правильно проводить эти сертификаты!
romanauscas написав:По вайберу Приват прислал сообщение, что я могу экономить на комиссии Оплата частинами, подробнее https://privatbank.ua/0497
Это реально можно купить товар и без копейки переплаты возвращать частями? Или это развод? Смущает, что не указана дата до когда акция.
Правда. Лет 10 этой "акции" Первый платеж по ОЧ за кредитные, а каждая следующая часть шобы не платить комисс должна быть за свои, для этого нуна перед снятием очередной части просто погасить кредитку и накинуть сверху сумму очередного платёжа. Т.е. ваш грейс-период со стандартного 25го числа сдвигается на число оформления рассрочки. Всего то
romanauscas написав:По вайберу Приват прислал сообщение, что я могу экономить на комиссии Оплата частинами, подробнее https://privatbank.ua/0497
Это реально можно купить товар и без копейки переплаты возвращать частями? Или это развод? Смущает, что не указана дата до когда акция.
Правда. Лет 10 этой "акции" Первый платеж по ОЧ за кредитные, а каждая следующая часть шобы не платить комисс должна быть за свои, для этого нуна перед снятием очередной части просто погасить кредитку и накинуть сверху сумму очередного платёжа. Т.е. ваш грейс-период со стандартного 25го числа сдвигается на число оформления рассрочки. Всего то
А как это дело на практике использовать? Например, хочу купить холодильник на Розетке 10000грн. Это надо к ним ехать и на месте говорить, что хочу оплатой частинами Приват? Или можно просто заплатить картой на сайте и в Приват24 появится возможность оформить покупку в Оплату частинами?
+ оно безкоштовно, только в больших торговых сетях. все нужно уточнять на месте . Терминалы для карт идут в купе с услугой ОЧ (выгодна по абонке) , но магазин имеет право сам устанавливать плату. Наклейки ОЧ почти везде, но не везде они бесплатны.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
romanauscas написав:По вайберу Приват прислал сообщение, что я могу экономить на комиссии Оплата частинами, подробнее https://privatbank.ua/0497
Это реально можно купить товар и без копейки переплаты возвращать частями? Или это развод? Смущает, что не указана дата до когда акция.
Правда. Лет 10 этой "акции" Первый платеж по ОЧ за кредитные, а каждая следующая часть шобы не платить комисс должна быть за свои, для этого нуна перед снятием очередной части просто погасить кредитку и накинуть сверху сумму очередного платёжа. Т.е. ваш грейс-период со стандартного 25го числа сдвигается на число оформления рассрочки. Всего то
А как это дело на практике использовать? Например, хочу купить холодильник на Розетке 10000грн. Это надо к ним ехать и на месте говорить, что хочу оплатой частинами Приват? Или можно просто заплатить картой на сайте и в Приват24 появится возможность оформить покупку в Оплату частинами?
Нуна ехать или на сайте Розетки при оплате выбрать ОЧ. Эт если доступна эта фича. Если ОЧ нет при оформлении покупки, то она и не появится ПОСЛЕ оплаты. Шо мона платить через ОЧ указывает сам магаз. Ну и берегитесь! Обычно при оплате через ОЧ магаз навязывает платные доп. услуги: страховки, настройки и др. лабуду. Кроме этого часто новички путают ОЧ и рассрочку от Привата (это точно платная фича)