И это самое главное. И после покупки нельзя платеж перевести в ОЧ, но в рассрочку можно.
P.S. Посмотрел на Приватмаркете - только два холодильника идут по ОЧ, причем только двумя платежами - не больше. Выставляешь третий - переводит в рассрочку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:36
И это самое главное. И после покупки нельзя платеж перевести в ОЧ, но в рассрочку можно.
P.S. Посмотрел на Приватмаркете - только два холодильника идут по ОЧ, причем только двумя платежами - не больше. Выставляешь третий - переводит в рассрочку.
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