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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:10
Re: Приватбанк
Карту Приватбанка нельзя использовать для покупки билетов на финал Лиги Чемпионов? При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:36
И это самое главное. И после покупки нельзя платеж перевести в ОЧ, но в рассрочку можно.
P.S. Посмотрел на Приватмаркете - только два холодильника идут по ОЧ, причем только двумя платежами - не больше. Выставляешь третий - переводит в рассрочку.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:38
Re: Приватбанк
Заработал прива24 на мобилке под Windows phone 8.1.
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