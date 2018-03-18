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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7505750675077508
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:10

Re: Приватбанк

Карту Приватбанка нельзя использовать для покупки билетов на финал Лиги Чемпионов? При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:36

  clientage написав:Кроме этого часто новички путают ОЧ и рассрочку от Привата (это точно платная фича) :)

И это самое главное. И после покупки нельзя платеж перевести в ОЧ, но в рассрочку можно.

P.S. Посмотрел на Приватмаркете - только два холодильника идут по ОЧ, причем только двумя платежами - не больше. Выставляешь третий - переводит в рассрочку.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:38

Re: Приватбанк

Заработал прива24 на мобилке под Windows phone 8.1.
andreyiskra
 
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