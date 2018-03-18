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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7506750775087509>
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:10

Re: Приватбанк

Карту Приватбанка нельзя использовать для покупки билетов на финал Лиги Чемпионов? При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:36

  clientage написав:Кроме этого часто новички путают ОЧ и рассрочку от Привата (это точно платная фича) :)

И это самое главное. И после покупки нельзя платеж перевести в ОЧ, но в рассрочку можно.

P.S. Посмотрел на Приватмаркете - только два холодильника идут по ОЧ, причем только двумя платежами - не больше. Выставляешь третий - переводит в рассрочку.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:38

Re: Приватбанк

Заработал прива24 на мобилке под Windows phone 8.1.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 06:50

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:
  mustbe написав:Хватит уже интриговать.
Кто такие "окомисени" ?

О-комиш-енн-ые - (обложенные доп. комиссиями).
Как я понял

А ларчик просто открывался.
Сомневаюсь, что такое слово реально существует.
Меня просто сбило начало "око..." - думал, что что-то, связанное с глазами.

ЗЫ. Похоже, что окомисени и кровосиси - из одного словаря
:)

Маяковский тоже новые слова выдумывал.
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guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 07:12

Re: Приватбанк

  andreyiskra написав:Windows phone 8.1.


читав що до осені МС повністю заблокує оновлення а із 2019 припиняє свій невдалий бізнес в мобілках..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 07:48

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:Windows phone 8.1.


читав що до осені МС повністю заблокує оновлення а із 2019 припиняє свій невдалий бізнес в мобілках..

Может MS?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:23

  BBC написав:
  greenozon написав:
  andreyiskra написав:Windows phone 8.1.


читав що до осені МС повністю заблокує оновлення а із 2019 припиняє свій невдалий бізнес в мобілках..

Может MS?

Microsoft Corporation
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:52

Мизантрóп

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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:03

Re: Приватбанк

Мизантрóп, MS
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14

  Zochan написав:Мизантрóп, MS

укр вики подробно описывает этот ненужный спор в третьем абзаце.
Уверен в целях удобства (неперекл языка) ТС написал на р1дн1й
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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