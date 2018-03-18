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Приватбанк
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:10
Карту Приватбанка нельзя использовать для покупки билетов на финал Лиги Чемпионов? При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?
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ShOV
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Додано: Нед 18 бер, 2018 20:36
clientage написав:
Кроме этого часто новички путают ОЧ и рассрочку от Привата (это точно платная фича)
И это самое главное. И после покупки нельзя платеж перевести в ОЧ, но в рассрочку можно.
P.S. Посмотрел на Приватмаркете - только два холодильника идут по ОЧ, причем только двумя платежами - не больше. Выставляешь третий - переводит в рассрочку.
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Poleg
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Додано: Нед 18 бер, 2018 21:38
Заработал прива24 на мобилке под Windows phone 8.1.
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andreyiskra
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Додано: Пон 19 бер, 2018 06:50
mustbe написав: Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
Хватит уже интриговать.
Кто такие "окомисени" ?
О-комиш-енн-ые - (обложенные доп. комиссиями).
Как я понял
А ларчик просто открывался.
Сомневаюсь, что такое слово реально существует.
Меня просто сбило начало "око..." - думал, что что-то, связанное с глазами.
ЗЫ. Похоже, что окомисени и кровосиси - из одного словаря
Маяковский тоже новые слова выдумывал.
"Темно (сущ.) свинцовоночее.."
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guntherhouse777
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Додано: Пон 19 бер, 2018 07:12
andreyiskra написав:
Windows phone 8.1.
читав що до осені МС повністю заблокує оновлення а із 2019 припиняє свій невдалий бізнес в мобілках..
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greenozon
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Додано: Пон 19 бер, 2018 07:48
greenozon написав: andreyiskra написав:
Windows phone 8.1.
читав що до осені МС повністю заблокує оновлення а із 2019 припиняє свій невдалий бізнес в мобілках..
Может MS?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 19 бер, 2018 08:23
BBC написав: greenozon написав: andreyiskra написав:
Windows phone 8.1.
читав що до осені МС повністю заблокує оновлення а із 2019 припиняє свій невдалий бізнес в мобілках..
Может MS?
Microsoft Corporation
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 19 бер, 2018 09:52
Мизантрóп
MC - Mastercard, MS - Microsoft.
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antey718
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:03
Мизантрóп, MS
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Zochan
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Додано: Пон 19 бер, 2018 10:14
Zochan написав:Мизантрóп
, MS
укр вики подробно описывает этот ненужный спор в третьем абзаце.
Уверен в целях удобства (неперекл языка) ТС написал на р1дн1й
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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