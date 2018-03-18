Додано: Пон 19 бер, 2018 11:58

ShOV написав: При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя? При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?

x3mal написав: Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку? Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?

Viktor написав: Кто-то знает, по сервису "мгновенная рассрочка" первый платеж с кредитных будет с комиссией 4 % или нет? Кто-то знает, по сервису "мгновенная рассрочка" первый платеж с кредитных будет с комиссией 4 % или нет?

Viktor написав: И как с досрочным погашением, 2,9% списывается только за фактическое количество месяцев или за всесь срок, на который оформлялась рассрочка? И как с досрочным погашением, 2,9% списывается только за фактическое количество месяцев или за всесь срок, на который оформлялась рассрочка?

Проводят и ещё как.В осенью прошлого года регистрировался на Amazon Prime с подключением пробного аккаунта — необходимо было ввести данные карты (номер, срок действия, имя и фамилию, а также биллинговый адрес). Операция проходит в рамках суммы оплаты по интернет-лимиту.Установите подходящий лимит по карте, заполните данные на сайте и операция пройдёт.Риск есть всегда. Учитывайте, что есть операции, которые по регламенту проводятся быстро (например, P2P-переводы по номеру карты или перевод между своими счетами), а есть и с задержками (например, перевод между картами в одном банке до 2-х банковских дней, между банками — до 3-х дней). Поэтому обязательный платёж, который рисует система банка, пробуйте заплатить немного раньше в апреле. А потом уже и остальную часть)Не должен. Для услуг "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" условия по первому платежу в момент покупки одинаковые — главное иметь достаточное количество средств (своих и/или кредитных) для оплаты этой части.За фактическое количество месяцев, но комиссия везде одинаковая — 2,9% берётся от изначальной суммы взятого кредита.Примеры расчётов можно найти на, выбрав раздел для частных лиц.