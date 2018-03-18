Добрый день. Такая ситуация. В этом месяце я по универсалке зашел в минус, значит до 25 апреля могу без процентов погасить. Деньги у меня ожидаются для погашения 23-24 апреля. Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?
Доброе утро. Кто-то знает, по сервису "мгновенная рассрочка" первый платеж с кредитных будет с комиссией 4 % или нет? И как с досрочным погашением, 2,9% списывается только за фактическое количество месяцев или за всесь срок, на который оформлялась рассрочка? Спасибо.
x3mal написав:Добрый день. Такая ситуация. В этом месяце я по универсалке зашел в минус, значит до 25 апреля могу без процентов погасить. Деньги у меня ожидаются для погашения 23-24 апреля. Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?
x3mal написав:Добрый день. Такая ситуация. В этом месяце я по универсалке зашел в минус, значит до 25 апреля могу без процентов погасить. Деньги у меня ожидаются для погашения 23-24 апреля. Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?
В принципе, по любому каналу пополнения: касса, ТСО, сендмани-- мона без проблем закинуть на кредитку до 23:55 25го. Хлавное шобы все штатно работало. Гм. Ещё мона и СЭПом загнать, но его лучше утром, до 11:00 таки отправить
Как вы думаете, имеет ли смысл позвонить на 3700 и оставить жалобу на сам банк и на сотрудника колл-центра, который угрожал незаконным списанием денег с моего счета? Время на жалобы и разбирательств есть, а вот смысл?
Как вы думаете, имеет ли смысл позвонить на 3700 и оставить жалобу на сам банк и на сотрудника колл-центра, который угрожал незаконным списанием денег с моего счета? Время на жалобы и разбирательств есть, а вот смысл?
Так три часа это еще удачный вариант решения проблемы получился.
ShOV написав:При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?
Проводят и ещё как. В осенью прошлого года регистрировался на Amazon Prime с подключением пробного аккаунта — необходимо было ввести данные карты (номер, срок действия, имя и фамилию, а также биллинговый адрес). Операция проходит в рамках суммы оплаты по интернет-лимиту. Установите подходящий лимит по карте, заполните данные на сайте и операция пройдёт.
x3mal написав:Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?
Риск есть всегда. Учитывайте, что есть операции, которые по регламенту проводятся быстро (например, P2P-переводы по номеру карты или перевод между своими счетами), а есть и с задержками (например, перевод между картами в одном банке до 2-х банковских дней, между банками — до 3-х дней). Поэтому обязательный платёж, который рисует система банка, пробуйте заплатить немного раньше в апреле. А потом уже и остальную часть)
Viktor написав:Кто-то знает, по сервису "мгновенная рассрочка" первый платеж с кредитных будет с комиссией 4 % или нет?
Не должен. Для услуг "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" условия по первому платежу в момент покупки одинаковые — главное иметь достаточное количество средств (своих и/или кредитных) для оплаты этой части.
Viktor написав:И как с досрочным погашением, 2,9% списывается только за фактическое количество месяцев или за всесь срок, на который оформлялась рассрочка?
За фактическое количество месяцев, но комиссия везде одинаковая — 2,9% берётся от изначальной суммы взятого кредита.
Примеры расчётов можно найти на этой страницы, выбрав раздел для частных лиц.
Faceless написав:Для Визы с Мастеркардом Приват - мелюзга, и если Приват нарушил требования МПС, его с *г**** смешают
Успешный прецедент такого наезда на Приват можете привести? а то в теории оно канеш хорошо, но вот на практике...
Успешный прецедент нарушения украинским банком правил МПС сначала надо найти. А вообще какие могут быть проблемы? МПС - огромные транснациональные корпорации, Приват - региональный банчик, которому реально нечего противопоставить и у которого нет альтернатив этим МПС
Ну вот я на своей шкуре проверил: р2р проходит без уведомления о комиссии (в диалоге 3DS сумма указана без комиссии) со стороны Привата, при этом списание идёт одной суммой уже с комиссией и лимит на интернет-платежи не спасает. Остаётся только не ясно, будет ли списание в овер при нехватке на карте средств для комиссии сверх платежа. Это ли не успешный прецедент нарушения правил МПС Приватом? Как предлагаете бороться? Виза/Мастер жалобы на Приват где принимают?
Сержик Нет, не стоит, потому что неправы Вы на самом деле. Потому как после того как Вы договорились с торговой точкой нужно было отменить чарджбэк. Потому как возврат и чарджбэк это две разные процедуры, причем по Вашему описанию они обе были применены в Вашем случае. Или просто хотели 2 раза по 12 долларов получить?