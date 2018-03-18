Додано: Пон 19 бер, 2018 16:11

Сержик

Нет, не отменяется. Реальность такова, что торговая точка в здравом уме никогда не пойдет на чарджбэк если списание уже оформлено. Потому как в больших объемах это чревато проблемами с МПС. Легче вернуть деньги просто оформив возврат товаров/услуг. А банк не может проконтролировать за что идет возврат, т.к. с RRN всегда бардак.

Если бы мы жили в идеальном мире и торговец согласился бы на чарджбэк те 12 долларов просто бы пропали у Вас из выписки максимум числа 10го февраля и никаких вопросов бы ни у кого не возникло. А так как в выписке уже все проведено, то Привет как раз и хотел разобраться вернуть ли еще 12 долларов Вам или закрыть вопрос.