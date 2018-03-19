ShOV написав:При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?
Проводят и ещё как. В осенью прошлого года регистрировался на Amazon Prime с подключением пробного аккаунта — необходимо было ввести данные карты (номер, срок действия, имя и фамилию, а также биллинговый адрес). Операция проходит в рамках суммы оплаты по интернет-лимиту. Установите подходящий лимит по карте, заполните данные на сайте и операция пройдёт.
Мне на почту ещё в письме пришла информация: "Тим часом Ви можете проінформувати свій банк про очікувану міжнародну оплату. Наступна інформація для оплати з’явиться в банківській виписці: UEFA - Champions League Final 2018 - Route de Genève 46 – 1260 Nyon CH Merchant ID: 172924018." Я это передал техподдержке, они минут 10 подумали и ответили что нельзя провести такой платёж. Странно конечно, это единственный возможный вариант покупки и Приватбанк его не может провести почему-то. Или это техподдержка на всякий случай перестраховывается?
Сержик Нет, не отменяется. Реальность такова, что торговая точка в здравом уме никогда не пойдет на чарджбэк если списание уже оформлено. Потому как в больших объемах это чревато проблемами с МПС. Легче вернуть деньги просто оформив возврат товаров/услуг. А банк не может проконтролировать за что идет возврат, т.к. с RRN всегда бардак. Если бы мы жили в идеальном мире и торговец согласился бы на чарджбэк те 12 долларов просто бы пропали у Вас из выписки максимум числа 10го февраля и никаких вопросов бы ни у кого не возникло. А так как в выписке уже все проведено, то Привет как раз и хотел разобраться вернуть ли еще 12 долларов Вам или закрыть вопрос.
Веселуха: с 14:00 пытаюсь отправить платежки, ответ "Приват24 для бизнеса временно не работает". А коггда в 16:35 заработал, то выдал сообщение, что платеж проводится в послеоперационное время, за что будет снята дополнительная плата((( Финансовые проблемы???
x3mal написав:Добрый день. Такая ситуация. В этом месяце я по универсалке зашел в минус, значит до 25 апреля могу без процентов погасить. Деньги у меня ожидаются для погашения 23-24 апреля. Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?
ТСО -- мона без проблем закинуть на кредитку до 23:55 25го. Хлавное шобы все штатно работало.
Даже в выходной день. Проверено на практике
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
x3mal написав:Добрый день. Такая ситуация. В этом месяце я по универсалке зашел в минус, значит до 25 апреля могу без процентов погасить. Деньги у меня ожидаются для погашения 23-24 апреля. Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?
А зачем Вам знать, когда примат проведет погашение?