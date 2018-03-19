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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7507750875097510
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:39

  MASolomko написав:
  ShOV написав:При вводе данных карты не требовался cvv/cvc код и в техподдержке привата сказали что такие платежи не проводят. Неужели нельзя?
Проводят и ещё как. :)
В осенью прошлого года регистрировался на Amazon Prime с подключением пробного аккаунта — необходимо было ввести данные карты (номер, срок действия, имя и фамилию, а также биллинговый адрес). Операция проходит в рамках суммы оплаты по интернет-лимиту.
Установите подходящий лимит по карте, заполните данные на сайте и операция пройдёт.

Мне на почту ещё в письме пришла информация: "Тим часом Ви можете проінформувати свій банк про очікувану міжнародну оплату. Наступна інформація для оплати з’явиться в банківській виписці: UEFA - Champions League Final 2018 - Route de Genève 46 – 1260 Nyon CH Merchant ID: 172924018." Я это передал техподдержке, они минут 10 подумали и ответили что нельзя провести такой платёж. Странно конечно, это единственный возможный вариант покупки и Приватбанк его не может провести почему-то. Или это техподдержка на всякий случай перестраховывается?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:11

Сержик
Нет, не отменяется. Реальность такова, что торговая точка в здравом уме никогда не пойдет на чарджбэк если списание уже оформлено. Потому как в больших объемах это чревато проблемами с МПС. Легче вернуть деньги просто оформив возврат товаров/услуг. А банк не может проконтролировать за что идет возврат, т.к. с RRN всегда бардак.
Если бы мы жили в идеальном мире и торговец согласился бы на чарджбэк те 12 долларов просто бы пропали у Вас из выписки максимум числа 10го февраля и никаких вопросов бы ни у кого не возникло. А так как в выписке уже все проведено, то Привет как раз и хотел разобраться вернуть ли еще 12 долларов Вам или закрыть вопрос.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:39

Re: Приватбанк

Веселуха: с 14:00 пытаюсь отправить платежки, ответ "Приват24 для бизнеса временно не работает".
А коггда в 16:35 заработал, то выдал сообщение, что платеж проводится в послеоперационное время, за что будет снята дополнительная плата(((
Финансовые проблемы???
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:42

Re: Приватбанк

Бабла хоче!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:05

MASolomko
Спасибо за исчерпывающий ответ.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:52

  clientage написав:
  x3mal написав:Добрый день.
Такая ситуация.
В этом месяце я по универсалке зашел в минус, значит до 25 апреля могу без процентов погасить.
Деньги у меня ожидаются для погашения 23-24 апреля.
Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?
ТСО -- мона без проблем закинуть на кредитку до 23:55 25го. Хлавное шобы все штатно работало.
Даже в выходной день. Проверено на практике ;)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:30

  x3mal написав:Добрый день.
Такая ситуация.
В этом месяце я по универсалке зашел в минус, значит до 25 апреля могу без процентов погасить.
Деньги у меня ожидаются для погашения 23-24 апреля.
Если я пополню универсалку 24 апреля, может ли возникнуть такая ситуация, что банк по карте операцию проведенной пометит 26-27 апреля и я попаду на процент за просрочку?

А зачем Вам знать, когда примат проведет погашение?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 00:08

Re: Приватбанк

  kreuz написав:Остаётся только не ясно, будет ли списание в овер при нехватке на карте средств для комиссии сверх платежа.

не списывается в овер, идёт просто отлуп ввиду недостаточности средств...
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 00:13

  lel написав:
  novichok написав:
  velvet написав:13 марта из 15 не прошёл 1 заказанный 9 марта

и что с ним делать теперь?

Горячка пообещала разобраться и прислать новый в кабинет или на почту(хуже). Надо активно третировать горячку.
Борітеся — поборете!

Бильше добавили в сертификаты Сильпо цифровые номера(видны при открытии пдф), т.к. что у кого не прошли ранее в Сильпо перепечатайте и вперёд...
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