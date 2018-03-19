Додано: Вів 20 бер, 2018 10:05
три месяца просил кредитный лимит - не давали. в пятницу сделали мне допку к кдв супруги. вчера предложили 40К, я согласился. отсюда несколько вопросов:
1. оплата за кредитные коммуналки путем регулярных платежей без комиса?
2.оплата по реквизитам (окпо, мфо, р/с) за кредитные без комиса?
3. оплата воли через портмоне за кредитные без комиса?
4.мне на уни переодически переводят бабки, выходит что эти поступления сразу будут гасить кредит?
5. кредитные бабки можно направлять на копилку путем округления остатка?
5.1.для этого надо каждый день расплачиваться картой на 1 грн? как и что покупать?
5.2 копилку можно расторгнуть в любой момент и вывести на кдв, и сразу оформить новую копилку?