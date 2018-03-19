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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7508750975107511
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:25

  malser написав:velvet
То штрих код не поменялся. Что предлагать кассиру ручками вводить этот цифровой код? Есть опыт?

Вчера днем еще были сертификаты без кода. Уже по всем есть. Наверно какой то механизм предусмотрели.
Добавлю. Позвонил на горячку. Сказали: " В случае неудачного сканирования штрих кода можно будет ввести уникальный цифровой код вручную". За шо купил- за то и продаю.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:05

Re: Приватбанк

три месяца просил кредитный лимит - не давали. в пятницу сделали мне допку к кдв супруги. вчера предложили 40К, я согласился. отсюда несколько вопросов:
1. оплата за кредитные коммуналки путем регулярных платежей без комиса?
2.оплата по реквизитам (окпо, мфо, р/с) за кредитные без комиса?
3. оплата воли через портмоне за кредитные без комиса?
4.мне на уни переодически переводят бабки, выходит что эти поступления сразу будут гасить кредит?
5. кредитные бабки можно направлять на копилку путем округления остатка?
5.1.для этого надо каждый день расплачиваться картой на 1 грн? как и что покупать?
5.2 копилку можно расторгнуть в любой момент и вывести на кдв, и сразу оформить новую копилку?
andreyiskra
 
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  #<1 ... 7508750975107511
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