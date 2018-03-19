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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7509751075117512>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:25

  malser написав:velvet
То штрих код не поменялся. Что предлагать кассиру ручками вводить этот цифровой код? Есть опыт?

Вчера днем еще были сертификаты без кода. Уже по всем есть. Наверно какой то механизм предусмотрели.
Добавлю. Позвонил на горячку. Сказали: " В случае неудачного сканирования штрих кода можно будет ввести уникальный цифровой код вручную". За шо купил- за то и продаю.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:05

Re: Приватбанк

три месяца просил кредитный лимит - не давали. в пятницу сделали мне допку к кдв супруги. вчера предложили 40К, я согласился. отсюда несколько вопросов:
1. оплата за кредитные коммуналки путем регулярных платежей без комиса?
2.оплата по реквизитам (окпо, мфо, р/с) за кредитные без комиса?
3. оплата воли через портмоне за кредитные без комиса?
4.мне на уни переодически переводят бабки, выходит что эти поступления сразу будут гасить кредит?
5. кредитные бабки можно направлять на копилку путем округления остатка?
5.1.для этого надо каждый день расплачиваться картой на 1 грн? как и что покупать?
5.2 копилку можно расторгнуть в любой момент и вывести на кдв, и сразу оформить новую копилку?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:30

andreyiskra
1. Зависит от договора поставщика услуги и Привата между собой. В том числе и рассматривается ли платеж как коммунальный (т.е. без отдельной комиссии 4% для кред. средств или с таковой.) Есть и совсем без комиссии, например за телефон Укртелеком, я плачу отопление без комиссии, но в Вашем случае может быть др. поставщик услуги, проверяйте каждую свою услугу отдельно. Есть и более 4% комиссии. Есть фиксированные комисии, например 3 грн + еще 3-4%. Все по-разному. Но в любом случае без комиссии - только до 10 000 грн. в календарный месяц по всем "коммуналкам" (которые таковыми считаются у Привата).
2. Практически всегда с комиссией, кроме случая, когда это "коммуналка" по п.1. (т.е. у Привата договор с поставщиком)
3. Не знаю.
4. Да, будут гасить. Или Вам нужна вторая уни.
5. Раньше в некоторых пределах это все работало, сейчас гайки позакрутили, неколько месяцев назад обсуждалось в этой ветке, пробуйте искать или проверить самостоятельно.
mvbutov
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:33

Re: Приватбанк

andreyiskra,
1) читал, что так за газ производят оплату без комиссии. Должно работать;
2) ручной платёж и через службу "Регулярный платёж" с комиссией. Выгоднее здесь использовать карту для выплат.
По 1 и 2 детали в таблице на этой странице;
3) постоянно через их службу оплачиваю мобильную связь — без комиссий :)
5 без комиссии только со собственных средств и то, только по "переказу коштів за правилами накопичення «Округлення витрати» та «Округлення залишку на картці наприкінці дня»" (остальные условия с комиссией 1%); за кредитные средства эта возможность отключена;
5.2) она не расторгается как бы. Если с неё вывели все деньги и позднее её пополнили, то устанавливаются новые сроки действия этого "депозита" и в течении месяца вывод с неё возможен только на ту карту, с которой она пополнялась (без понятия, если депозит пополнялся с разных карт, то будут ли доступны эти карта или только изначальная).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:44

Re: Приватбанк

спасибо за ответы. вижу смысл тратить кредитные только в магазах и заправлять авто.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:05

Спасибо Вам за совет. :idea:
nutu77
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:10

andreyiskra поблагодарите советчиков после оплаты на Portmone
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:41

помогите, не могу найти где в приват24 карты закрывать, вижу только блокировать???
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:47

  WachtAmRhein написав:помогите, не могу найти где в приват24 карты закрывать, вижу только блокировать???

под блокировать должно быть.А когда карта открывалась?
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:55

  Мизантрóп написав:andreyiskra поблагодарите советчиков после оплаты на Portmone

Какая комиссия?
andreyiskra
 
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