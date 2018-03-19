Додано: Вів 20 бер, 2018 10:30

andreyiskra

1. Зависит от договора поставщика услуги и Привата между собой. В том числе и рассматривается ли платеж как коммунальный (т.е. без отдельной комиссии 4% для кред. средств или с таковой.) Есть и совсем без комиссии, например за телефон Укртелеком, я плачу отопление без комиссии, но в Вашем случае может быть др. поставщик услуги, проверяйте каждую свою услугу отдельно. Есть и более 4% комиссии. Есть фиксированные комисии, например 3 грн + еще 3-4%. Все по-разному. Но в любом случае без комиссии - только до 10 000 грн. в календарный месяц по всем "коммуналкам" (которые таковыми считаются у Привата).

2. Практически всегда с комиссией, кроме случая, когда это "коммуналка" по п.1. (т.е. у Привата договор с поставщиком)

3. Не знаю.

4. Да, будут гасить. Или Вам нужна вторая уни.

5. Раньше в некоторых пределах это все работало, сейчас гайки позакрутили, неколько месяцев назад обсуждалось в этой ветке, пробуйте искать или проверить самостоятельно.