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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7509751075117512
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:56

  Мизантрóп написав:
  WachtAmRhein написав:помогите, не могу найти где в приват24 карты закрывать, вижу только блокировать???

под блокировать должно быть.А когда карта открывалась?
Зображення

у меня вот прямо в этом месте "не блокировать карту при выезде за рубеж"

хочу позакрывать старые интернет карты и всякий триппер в виде виртуальных счетов, они мне свинарник в полном объёме не дают построить.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:01

а в моб. - меню карт?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:07

WachtAmRhein Понимаю.Мне Козладоев (Corezoid) закрыть дает по открытой 15.03.2018 ,при том 1 грн. еще не вернулась.На открытые инет МС 03.03.2018 вернулось по 1 грн. дней через 10,затем успешно закрыты все 15 штук.Новые открыты по второму кругу.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:38

  Мизантрóп написав:andreyiskra поблагодарите советчиков после оплаты на Portmone
Не раз производил пополнение номеров предоплаты Vodafone, Київстар с кредитной карты и пока всё нормально. Правда на страничку Portmone захожу через сайты операторов.

Про оплату других услуг с Portmone сказать ничего не смогу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:46

Re: Приватбанк

Интернет тоже через портмоне плачу без комиссии
otg
 
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  #<1 ... 7509751075117512
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