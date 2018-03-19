у меня вот прямо в этом месте "не блокировать карту при выезде за рубеж"
хочу позакрывать старые интернет карты и всякий триппер в виде виртуальных счетов, они мне свинарник в полном объёме не дают построить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:56
у меня вот прямо в этом месте "не блокировать карту при выезде за рубеж"
хочу позакрывать старые интернет карты и всякий триппер в виде виртуальных счетов, они мне свинарник в полном объёме не дают построить.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:07
WachtAmRhein Понимаю.Мне Козладоев (Corezoid) закрыть дает по открытой 15.03.2018 ,при том 1 грн. еще не вернулась.На открытые инет МС 03.03.2018 вернулось по 1 грн. дней через 10,затем успешно закрыты все 15 штук.Новые открыты по второму кругу.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:38
Не раз производил пополнение номеров предоплаты Vodafone, Київстар с кредитной карты и пока всё нормально. Правда на страничку Portmone захожу через сайты операторов.
Про оплату других услуг с Portmone сказать ничего не смогу.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:46
Re: Приватбанк
Интернет тоже через портмоне плачу без комиссии
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:38
Re: Приватбанк
Працює без комісу через рег. платіж.
Більше смислу в цих місцях користуватися кредиткою ідеї, альфи та ще інших, та отримувати кешбек 2-3%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
реклама
|