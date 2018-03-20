у меня вот прямо в этом месте "не блокировать карту при выезде за рубеж"
хочу позакрывать старые интернет карты и всякий триппер в виде виртуальных счетов, они мне свинарник в полном объёме не дают построить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 12:56
у меня вот прямо в этом месте "не блокировать карту при выезде за рубеж"
хочу позакрывать старые интернет карты и всякий триппер в виде виртуальных счетов, они мне свинарник в полном объёме не дают построить.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:07
WachtAmRhein Понимаю.Мне Козладоев (Corezoid) закрыть дает по открытой 15.03.2018 ,при том 1 грн. еще не вернулась.На открытые инет МС 03.03.2018 вернулось по 1 грн. дней через 10,затем успешно закрыты все 15 штук.Новые открыты по второму кругу.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:38
Не раз производил пополнение номеров предоплаты Vodafone, Київстар с кредитной карты и пока всё нормально. Правда на страничку Portmone захожу через сайты операторов.
Про оплату других услуг с Portmone сказать ничего не смогу.
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:46
Re: Приватбанк
Интернет тоже через портмоне плачу без комиссии
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:38
Re: Приватбанк
Працює без комісу через рег. платіж.
Більше смислу в цих місцях користуватися кредиткою ідеї, альфи та ще інших, та отримувати кешбек 2-3%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:56
Re: Приватбанк
На практике ничего не изменилось, перепечатанные сертификаты всё также не проходят в Сильпо, кассир пробовала ввести руками цифровой код и тоже безуспешно, горячка Бильше обещает прислать новый штрихкод, а про цифровой код была не в курсе, спрашивала меня где я его вижу...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:14
Это кассиры тупят, они их проводят как купон на скидку, а надо проводить как подарочный сертификат, то же самое сегодня было у меня, пока не пришёл старший кассир и не научил кассира!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:31
andreyiskra Еще по пункту 2 важно, что если начинать платить по реквизитам, а там у Привата есть шаблон, то автоматом подтягивается этот шаблон. Это шаблон, подготовленный программистами поставщика услуги по API, предоставляемому Приватом, шаблонами заполняется потом страничка "Мои Платежи", после того, как воспользуетесь. Так вот, у шаблона приоритет, и, в случае наличия такого шаблона, тариф будет, как по шаблону (т.е. реулируется соглашением поставщика услуги и Привата), а не как при обычном платеже по реквизитам. Бывает как больше комиссия, так и меньше, вплоть до 0.
При платеже по реквизитам, если нет шаблона, то действительно есть разница, платить Универсалкой или КДВ, а также на юр. или физлицо, была еще разница по классу карт (обычная, Gold, VIP карты), сейчас, по крайней мере, в моем случае, я ее не наблюдаю и у меня с КДВ берет 3 грн.
По газу не у всех бесплатно. Например, у КиевГазЭнерджи получается от 1 до 3 грн. фиксированная комиссия за платеж. У некоторых поставщиков услуг, как в последнем случае, существует более одного шаблона, и иногда у них разные тарифы.
Додано: Вів 20 бер, 2018 20:37
кто знает если приходит личное предложение от привата на кешбек то на какие операции это распространяется?
реклама
|