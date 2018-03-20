Додано: Вів 20 бер, 2018 17:31

andreyiskra Еще по пункту 2 важно, что если начинать платить по реквизитам, а там у Привата есть шаблон, то автоматом подтягивается этот шаблон. Это шаблон, подготовленный программистами поставщика услуги по API, предоставляемому Приватом, шаблонами заполняется потом страничка "Мои Платежи", после того, как воспользуетесь. Так вот, у шаблона приоритет, и, в случае наличия такого шаблона, тариф будет, как по шаблону (т.е. реулируется соглашением поставщика услуги и Привата), а не как при обычном платеже по реквизитам. Бывает как больше комиссия, так и меньше, вплоть до 0.

При платеже по реквизитам, если нет шаблона, то действительно есть разница, платить Универсалкой или КДВ, а также на юр. или физлицо, была еще разница по классу карт (обычная, Gold, VIP карты), сейчас, по крайней мере, в моем случае, я ее не наблюдаю и у меня с КДВ берет 3 грн.

По газу не у всех бесплатно. Например, у КиевГазЭнерджи получается от 1 до 3 грн. фиксированная комиссия за платеж. У некоторых поставщиков услуг, как в последнем случае, существует более одного шаблона, и иногда у них разные тарифы.