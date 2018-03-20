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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:13
и еще вопрос - если 1го февраля были начислены проценты за пользование кредитом а потом 23го февраля карта была выведена в плюс и нею больше в феврале не пользовались а 1го марта пришли опять проценты за пользование кредитом карта находится в грейсе или нет?
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