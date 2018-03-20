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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7510751175127513
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:13

и еще вопрос - если 1го февраля были начислены проценты за пользование кредитом а потом 23го февраля карта была выведена в плюс и нею больше в феврале не пользовались а 1го марта пришли опять проценты за пользование кредитом карта находится в грейсе или нет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:39

Re: Приватбанк

mephala, карта вошла в грейсе с 24 февраля.
Льготный период при этом распространяется на срок с 24 февраля по 25 марта. За период с 1 по 23 февраля удерживаются проценты использования кредитными средствами.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:05

  mephala написав:кто знает если приходит личное предложение от привата на кешбек то на какие операции это распространяется?

На все покупки кроме казино и т.д, п2п.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:08

Re: Приватбанк

123
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югин
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