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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:13
и еще вопрос - если 1го февраля были начислены проценты за пользование кредитом а потом 23го февраля карта была выведена в плюс и нею больше в феврале не пользовались а 1го марта пришли опять проценты за пользование кредитом карта находится в грейсе или нет?
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:39
Re: Приватбанк
mephala, карта вошла в грейсе с 24 февраля.
Льготный период при этом распространяется на срок с 24 февраля по 25 марта. За период с 1 по 23 февраля удерживаются проценты использования кредитными средствами.
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:05
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:08
Re: Приватбанк
123
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Додано: Вів 20 бер, 2018 23:57
просто девочка в отделении говорила что можно и коммуналь заплатить получив бонус. гарячка отрицает - говорит только в торгово-сервисной сети рассчитавшись можно получить бонус. да и не понятно сразу бонус возле покупки отсвечивать должен или они в конце месяца его насчитают.
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:59
А в Приват24 кто-то с утра заходил?
Все нормально?
Сначала предлагает нажать "Я не робот", разгадать де*** капчу, потом должен идти звонок от банка, который не идет... потом опять на "Я не робот" и так по кругу до бесконечности.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:18
Проверено только что.
Быстро заходит и в мобильную версию П24, и в полную.
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