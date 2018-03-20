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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7510751175127513
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:13

и еще вопрос - если 1го февраля были начислены проценты за пользование кредитом а потом 23го февраля карта была выведена в плюс и нею больше в феврале не пользовались а 1го марта пришли опять проценты за пользование кредитом карта находится в грейсе или нет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:39

Re: Приватбанк

mephala, карта вошла в грейсе с 24 февраля.
Льготный период при этом распространяется на срок с 24 февраля по 25 марта. За период с 1 по 23 февраля удерживаются проценты использования кредитными средствами.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:05

  mephala написав:кто знает если приходит личное предложение от привата на кешбек то на какие операции это распространяется?

На все покупки кроме казино и т.д, п2п.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:08

Re: Приватбанк

123
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:57

  Poleg написав:
  mephala написав:кто знает если приходит личное предложение от привата на кешбек то на какие операции это распространяется?

На все покупки кроме казино и т.д, п2п.


просто девочка в отделении говорила что можно и коммуналь заплатить получив бонус. гарячка отрицает - говорит только в торгово-сервисной сети рассчитавшись можно получить бонус. да и не понятно сразу бонус возле покупки отсвечивать должен или они в конце месяца его насчитают.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:59

А в Приват24 кто-то с утра заходил?
Все нормально?
Сначала предлагает нажать "Я не робот", разгадать де*** капчу, потом должен идти звонок от банка, который не идет... потом опять на "Я не робот" и так по кругу до бесконечности.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:16

Искатель
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gkost05
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:18

  Искатель написав:А в Приват24 кто-то с утра заходил?
Все нормально?
Сначала предлагает нажать "Я не робот", разгадать де*** капчу, потом должен идти звонок от банка, который не идет... потом опять на "Я не робот" и так по кругу до бесконечности.

Проверено только что.
Быстро заходит и в мобильную версию П24, и в полную.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:18

Re: Приватбанк

В Привате пропала возможность отправлять деньги на карты Конкорда. Это навсегда или временно?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:39

  Искатель написав:А в Приват24 кто-то с утра заходил?
Все нормально?
Сначала предлагает нажать "Я не робот", разгадать де*** капчу, потом должен идти звонок от банка, который не идет... потом опять на "Я не робот" и так по кругу до бесконечности.


У меня тоже уже все нормально.
Прям как в анекдоте:

" - Бэрримор, что это было?
- Корезоид, сэр!"
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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