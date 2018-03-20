Боливар не вынесет столько свинорылов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:22
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:47
Офпред вообще живой в этой теме?
Хотел бы узнать где можно почитать про правила проведения персональной акции "расчитывайся карточкой привата в течении месяца и получи 5% бонусов на счет"
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:46
Re: Приватбанк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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