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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7511751275137514
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:22

  Andrew75 написав:В Привате пропала возможность отправлять деньги на карты Конкорда. Это навсегда или временно?


Боливар не вынесет столько свинорылов.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:47

Офпред вообще живой в этой теме?
Хотел бы узнать где можно почитать про правила проведения персональной акции "расчитывайся карточкой привата в течении месяца и получи 5% бонусов на счет"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:46

Re: Приватбанк

  mephala написав:Офпред вообще живой в этой теме?

Давно у бані.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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