Боливар не вынесет столько свинорылов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:22
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:47
Офпред вообще живой в этой теме?
Хотел бы узнать где можно почитать про правила проведения персональной акции "расчитывайся карточкой привата в течении месяца и получи 5% бонусов на счет"
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:46
Re: Приватбанк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 21 бер, 2018 23:55
Отримав сьогодні від Привату:
Отримайте 30 гривень на покупки в «Сільпо»
Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше (якщо вже зареєстровані, просто прив’яжіть ще одну картку).
Прив’яжіть свою картку Mastercard від ПриватБанку до програми під час реєстрації або в особистому кабінеті.
Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте 10 балів на гарантований подарунок.
Виникло питання чи справді, якщо привязати до існуючого акаунта (по якому немає привязаних карток Привату, а є іншого банку) нову картку МС Приватбанку, то можна отримати 10 балів і обміняти на сертифікат? Чи лише на новий акаунт?
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:00
Re: Приватбанк
10 балів не завжди дають на існуючий аккаунт, а сертифікат можна обміняти після додавання нової карти, якщо є накопичені бали.
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:00
Re: Приватбанк
к любому действующему аккаунту привязываешь карту привата - дают возможность обменять 10 баллов на 30 сильпошных гривен, 10 баллов нахаляву не начисляют, должны быть заработаны ранее.
Если новый аккаунт регистрировать, то начислят 10 баллов в подарок.
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:02
Re: Приватбанк
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:09
Re: Приватбанк
Напевно так і є, я лише декілька насвинорилив на старих балах, тому статистики не маю))) Наче десь зустрічав інфо, що по запросу в службу підтримки нараховували на старі акки, можливо помиляюсь.
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:12
Якщо є існуючий акаунт з накопиченими балами, то після привязки нової картки зявляється можливість обміняти бали на сертифікат? І за кожну нову картку можна здійснити обмін, якщо є вже накопичені раніше бали?
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:15
Re: Приватбанк
Так.
Ні, на один акк один сертифікат
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