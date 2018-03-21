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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7511751275137514
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:22

  Andrew75 написав:В Привате пропала возможность отправлять деньги на карты Конкорда. Это навсегда или временно?


Боливар не вынесет столько свинорылов.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:47

Офпред вообще живой в этой теме?
Хотел бы узнать где можно почитать про правила проведения персональной акции "расчитывайся карточкой привата в течении месяца и получи 5% бонусов на счет"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:46

Re: Приватбанк

  mephala написав:Офпред вообще живой в этой теме?

Давно у бані.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:55

Отримав сьогодні від Привату:

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Зареєструйтесь у програмі Mastercard Більше (якщо вже зареєстровані, просто прив’яжіть ще одну картку).
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Натисніть кнопку «Замовити» й обміняйте 10 балів на гарантований подарунок.

Виникло питання чи справді, якщо привязати до існуючого акаунта (по якому немає привязаних карток Привату, а є іншого банку) нову картку МС Приватбанку, то можна отримати 10 балів і обміняти на сертифікат? Чи лише на новий акаунт?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:00

Re: Приватбанк

Sanio написав:Виникло питання чи справді, якщо привязати до існуючого акаунта (по якому неммає привязаних карток Привату.а іншого банку) нову картку МС Приватбанку, то можна отримати 10 балів і обміняти на сертифікат? Чи лише на новий акаунт?

10 балів не завжди дають на існуючий аккаунт, а сертифікат можна обміняти після додавання нової карти, якщо є накопичені бали.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:00

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Виникло питання чи справді, якщо привязати до існуючого акаунта (по якому немає привязаних карток Привату, а є іншого банку) нову картку МС Приватбанку, то можна отримати 10 балів і обміняти на сертифікат? Чи лише на новий акаунт?


к любому действующему аккаунту привязываешь карту привата - дают возможность обменять 10 баллов на 30 сильпошных гривен, 10 баллов нахаляву не начисляют, должны быть заработаны ранее.

Если новый аккаунт регистрировать, то начислят 10 баллов в подарок.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:02

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:10 балів не завжди дають


я бы даже сказал завжди не дають. Вчера и сегодня 8 карт добавлял - нигде не дали, только за старые запасы.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:09

Re: Приватбанк

WachtAmRhein написав:я бы даже сказал завжди не дають.

Напевно так і є, я лише декілька насвинорилив на старих балах, тому статистики не маю))) Наче десь зустрічав інфо, що по запросу в службу підтримки нараховували на старі акки, можливо помиляюсь.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:12

  WachtAmRhein написав:к любому действующему аккаунту привязываешь карту привата - дают возможность обменять 10 баллов на 30 сильпошных гривен, 10 баллов нахаляву не начисляют, должны быть заработаны ранее.
Если новый аккаунт регистрировать, то начислят 10 баллов в подарок.

Якщо є існуючий акаунт з накопиченими балами, то після привязки нової картки зявляється можливість обміняти бали на сертифікат? І за кожну нову картку можна здійснити обмін, якщо є вже накопичені раніше бали?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:15

Re: Приватбанк

Sanio написав:Якщо є існуючий акаунт з накопиченими балами, то після привязки нової картки зявляється можливість обміняти бали на сертифікат? І за кожну нову картку можна здійснити обмін, якщо є вже накопичені раніше бали?

Так.
Ні, на один акк один сертифікат
stryzhko
 
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