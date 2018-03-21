RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7512751375147515
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 00:15

Re: Приватбанк

Sanio написав:Якщо є існуючий акаунт з накопиченими балами, то після привязки нової картки зявляється можливість обміняти бали на сертифікат? І за кожну нову картку можна здійснити обмін, якщо є вже накопичені раніше бали?

Так.
Ні, на один акк один сертифікат
stryzhko
 
Повідомлень: 324
З нами з: 04.10.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 06:21

  WachtAmRhein написав:
  Sanio написав:Виникло питання чи справді, якщо привязати до існуючого акаунта (по якому немає привязаних карток Привату, а є іншого банку) нову картку МС Приватбанку, то можна отримати 10 балів і обміняти на сертифікат? Чи лише на новий акаунт?


к любому действующему аккаунту привязываешь карту привата - дают возможность обменять 10 баллов на 30 сильпошных гривен, 10 баллов нахаляву не начисляют, должны быть заработаны ранее.

Если новый аккаунт регистрировать, то начислят 10 баллов в подарок.
На новый не начисляют. Но были случаи, что добивались начисления через КЦ. Мне так и не начислили, хоть трижды и обещали.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13034
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 06:37

Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7512751375147515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4548)
22.03.2018 07:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.