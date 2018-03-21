|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 00:15
Sanio написав:Якщо є існуючий акаунт з накопиченими балами, то після привязки нової картки зявляється можливість обміняти бали на сертифікат? І за кожну нову картку можна здійснити обмін, якщо є вже накопичені раніше бали?
Так.
Ні, на один акк один сертифікат
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 324
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 06:21
WachtAmRhein написав: Sanio написав:
Виникло питання чи справді, якщо привязати до існуючого акаунта (по якому немає привязаних карток Привату, а є іншого банку) нову картку МС Приватбанку, то можна отримати 10 балів і обміняти на сертифікат? Чи лише на новий акаунт?
к любому действующему аккаунту привязываешь карту привата - дают возможность обменять 10 баллов на 30 сильпошных гривен, 10 баллов нахаляву не начисляют, должны быть заработаны ранее.
Если новый аккаунт регистрировать, то начислят 10 баллов в подарок.
На новый не начисляют. Но были случаи, что добивались начисления через КЦ. Мне так и не начислили, хоть трижды и обещали.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13034
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 бер, 2018 06:37
Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3068
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|