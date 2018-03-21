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Приватбанк
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Додано: Чет 22 бер, 2018 00:15
Sanio написав:Якщо є існуючий акаунт з накопиченими балами, то після привязки нової картки зявляється можливість обміняти бали на сертифікат? І за кожну нову картку можна здійснити обмін, якщо є вже накопичені раніше бали?
Так.
Ні, на один акк один сертифікат
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stryzhko
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Додано: Чет 22 бер, 2018 06:21
WachtAmRhein написав: Sanio написав:
Виникло питання чи справді, якщо привязати до існуючого акаунта (по якому немає привязаних карток Привату, а є іншого банку) нову картку МС Приватбанку, то можна отримати 10 балів і обміняти на сертифікат? Чи лише на новий акаунт?
к любому действующему аккаунту привязываешь карту привата - дают возможность обменять 10 баллов на 30 сильпошных гривен, 10 баллов нахаляву не начисляют, должны быть заработаны ранее.
Если новый аккаунт регистрировать, то начислят 10 баллов в подарок.
На новый не начисляют. Но были случаи, что добивались начисления через КЦ. Мне так и не начислили, хоть трижды и обещали.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 06:37
Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 22 бер, 2018 07:42
Если открыть еще одну кдв, то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
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andreyiskra
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:00
guntherhouse777 написав:
Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.
Не начисляют. Все, что создано в марте начисление только через КЦ и то не всегда
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:08
andreyiskra написав:
Если открыть еще одну кдв, то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Со второй даст 2 или 3к.
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tano
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:38
BBC написав: guntherhouse777 написав:
Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.
Не начисляют. Все, что создано в марте начисление только через КЦ и то не всегда
Не рассказывайте ерунды. Это одно из условий мастеркартбольше - регистрация карты в новом аккаунте 10 балов в подарок. Были сбои 8-12 марта, когда не начислялось. Решалось звонком на горячку. Начисляли в течении часа. После 14 марта сбоев не наблюдаю.
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malser
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:53
malser написав: BBC написав: guntherhouse777 написав:
Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.
Не начисляют. Все, что создано в марте начисление только через КЦ и то не всегда
Не рассказывайте ерунды. Это одно из условий мастеркартбольше - регистрация карты в новом аккаунте 10 балов в подарок. Были сбои 8-12 марта, когда не начислялось. Решалось звонком на горячку. Начисляли в течении часа. После 14 марта сбоев не наблюдаю.
Хватит врать. Неначисляют. Проверено на 5 НОВЫХ регистрациях. После звонка в КЦ только на 3 из 5 начислили. Хотя обещали по всем.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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