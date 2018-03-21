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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7513751475157516
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21

  WachtAmRhein написав:В смысле врать? Позавчера активировал телефон кума, добавлял его кредитку и 10 баллов начислили на его свежий аккаунт. Подожду пока он ещё 10 покупок сделает, 2 недели мегого закажу.
Странно. Буду тормошить что бы долбали МС
Щось мені з ТАС "щастить"
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