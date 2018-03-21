Странно. Буду тормошить что бы долбали МС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21
Странно. Буду тормошить что бы долбали МС
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:15
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:28
господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:44
Подтверждаю. Вчера пробовал отправить на Форвард по шаблону. Перекидка в "мои платежи". Отправил вчера в 10 утра. Сегодня в Форварде в 10-00 денег нет.
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