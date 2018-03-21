|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21
WachtAmRhein написав:
В смысле врать? Позавчера активировал телефон кума, добавлял его кредитку и 10 баллов начислили на его свежий аккаунт. Подожду пока он ещё 10 покупок сделает, 2 недели мегого закажу.
Странно. Буду тормошить что бы долбали МС
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13041
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:15
andreyiskra написав:
...то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Недавно коллега пытался снять деньги с зарплаты и система ему сообщила о том, что в этом банкомате можно снять 3 тыс. грн в сутки.
Во всех ли банкоматах Привата ввели это ограничение сказать не смогу.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:28
господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33892
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5391 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Чет 22 бер, 2018 11:44
IMPRINTER написав:
господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...
Подтверждаю. Вчера пробовал отправить на Форвард по шаблону. Перекидка в "мои платежи". Отправил вчера в 10 утра. Сегодня в Форварде в 10-00 денег нет.
-
malser
-
-
- Повідомлень: 448
- З нами з: 05.09.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:40
MASolomko написав: andreyiskra написав:
...то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Недавно коллега пытался снять деньги с зарплаты и система ему сообщила о том, что в этом банкомате можно снять 3 тыс. грн в сутки.
Во всех ли банкоматах Привата ввели это ограничение сказать не смогу.
Не во всех, во многих дает 20 тыс., если заправлен пятисотками.
-
mvbutov
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 15.02.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|