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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7513751475157516
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21

  WachtAmRhein написав:В смысле врать? Позавчера активировал телефон кума, добавлял его кредитку и 10 баллов начислили на его свежий аккаунт. Подожду пока он ещё 10 покупок сделает, 2 недели мегого закажу.
Странно. Буду тормошить что бы долбали МС
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:15

  andreyiskra написав:...то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Недавно коллега пытался снять деньги с зарплаты и система ему сообщила о том, что в этом банкомате можно снять 3 тыс. грн в сутки.
Во всех ли банкоматах Привата ввели это ограничение сказать не смогу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:28

господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:44

  IMPRINTER написав:господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...

Подтверждаю. Вчера пробовал отправить на Форвард по шаблону. Перекидка в "мои платежи". Отправил вчера в 10 утра. Сегодня в Форварде в 10-00 денег нет.
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:40

  MASolomko написав:
  andreyiskra написав:...то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Недавно коллега пытался снять деньги с зарплаты и система ему сообщила о том, что в этом банкомате можно снять 3 тыс. грн в сутки.
Во всех ли банкоматах Привата ввели это ограничение сказать не смогу.

Не во всех, во многих дает 20 тыс., если заправлен пятисотками.
mvbutov
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:08

Re: Приватбанк

сегодня снимал 20к со своей и 20к с доп. карты кдв супруги выданной мне.
понравилось то, что с кдв супруги через допку (которая светится у меня в п24) можно перекинуть на приватвклад, а с него на свою кдв. и все это бесплатно
andreyiskra
 
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