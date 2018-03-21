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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:21
WachtAmRhein написав:
В смысле врать? Позавчера активировал телефон кума, добавлял его кредитку и 10 баллов начислили на его свежий аккаунт. Подожду пока он ещё 10 покупок сделает, 2 недели мегого закажу.
Странно. Буду тормошить что бы долбали МС
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:15
andreyiskra написав:
...то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Недавно коллега пытался снять деньги с зарплаты и система ему сообщила о том, что в этом банкомате можно снять 3 тыс. грн в сутки.
Во всех ли банкоматах Привата ввели это ограничение сказать не смогу.
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MASolomko
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:28
господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...
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Додано: Чет 22 бер, 2018 11:44
IMPRINTER написав:
господа, я правильно понял, что у примата он-лайн сэп умер ? ... теперь при нажатии "по Украине" или на старые шаблоны перекидывает в "Мои платежи" на бездоговорной платеж - а там же сэп шлют не он-лайн, а на сл. день тока ...
Подтверждаю. Вчера пробовал отправить на Форвард по шаблону. Перекидка в "мои платежи". Отправил вчера в 10 утра. Сегодня в Форварде в 10-00 денег нет.
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malser
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:40
MASolomko написав: andreyiskra написав:
...то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Недавно коллега пытался снять деньги с зарплаты и система ему сообщила о том, что в этом банкомате можно снять 3 тыс. грн в сутки.
Во всех ли банкоматах Привата ввели это ограничение сказать не смогу.
Не во всех, во многих дает 20 тыс., если заправлен пятисотками.
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mvbutov
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:08
сегодня снимал 20к со своей и 20к с доп. карты кдв супруги выданной мне.
понравилось то, что с кдв супруги через допку (которая светится у меня в п24) можно перекинуть на приватвклад, а с него на свою кдв. и все это бесплатно
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andreyiskra
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Додано: Чет 22 бер, 2018 15:48
andreyiskra написав:
сегодня снимал 20к со своей и 20к с доп. карты кдв супруги выданной мне.
понравилось то, что с кдв супруги через допку (которая светится у меня в п24) можно перекинуть на приватвклад, а с него на свою кдв. и все это бесплатно
Аха, когда-то и с универсалки приватвклад пополнялся без комиссии, борітеся і поборете.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:35
mvbutov написав: MASolomko написав: andreyiskra написав:
...то можно ли будет снимать в банкомате за раз 20к+20к?
Недавно коллега пытался снять деньги с зарплаты и система ему сообщила о том, что в этом банкомате можно снять 3 тыс. грн в сутки.
Во всех ли банкоматах Привата ввели это ограничение сказать не смогу.
Не во всех, во многих дает 20 тыс., если заправлен пятисотками.
Корезоид жадничает, если по одной кдв сняли много, например, 20 тыс, а потом сразу по другой пытаются. Это могут быть даже разные люли в очереди. На некоторое время прекращает выдачу больших сумм. Потом попускает.
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Інкогніто
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