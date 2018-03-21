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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56
При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.
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MASolomko
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07
BBC написав: guntherhouse777 написав:
Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.
Не начисляют. Все, что создано в марте начисление только через КЦ и то не всегда
Ошибаетесь.
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guntherhouse777
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