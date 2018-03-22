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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56
Re: Приватбанк
При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07
Додано: Чет 22 бер, 2018 22:41
На сайті інфа є в п'яти місцях, в трьох "комісія 1%", в двох "безкоштовно". І саме в основному документі (Умовах і правилах надання банківських послуг) - "поповнення депозиту з карти Універсальна - безкоштовно", тобто без комісії нібито має бути. Але маємо те що маємо...
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