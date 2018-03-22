RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7514751575167517
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56

Re: Приватбанк

При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07

  BBC написав:
  guntherhouse777 написав:Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.

Не начисляют. Все, что создано в марте начисление только через КЦ и то не всегда

Ошибаетесь.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3071
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:41

  MASolomko написав:При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.

На сайті інфа є в п'яти місцях, в трьох "комісія 1%", в двох "безкоштовно". І саме в основному документі (Умовах і правилах надання банківських послуг) - "поповнення депозиту з карти Універсальна - безкоштовно", тобто без комісії нібито має бути. Але маємо те що маємо...
alibob
 
Повідомлень: 11
З нами з: 31.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:27

  alibob написав:
  MASolomko написав:При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.

На сайті інфа є в п'яти місцях, в трьох "комісія 1%", в двох "безкоштовно". І саме в основному документі (Умовах і правилах надання банківських послуг) - "поповнення депозиту з карти Універсальна - безкоштовно", тобто без комісії нібито має бути. Але маємо те що маємо...


депозита срочного кроме ПВ.
пополнение ПВ прописано отдельным тарифом - 1% за счет собственных средств
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33896
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5392 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 7514751575167517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.