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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7514751575167517
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56

Re: Приватбанк

При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07

  BBC написав:
  guntherhouse777 написав:Но новый акк всегда начисляют 10 баллов. У меня ни разу не было сбоев.

Не начисляют. Все, что создано в марте начисление только через КЦ и то не всегда

Ошибаетесь.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:41

  MASolomko написав:При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.

На сайті інфа є в п'яти місцях, в трьох "комісія 1%", в двох "безкоштовно". І саме в основному документі (Умовах і правилах надання банківських послуг) - "поповнення депозиту з карти Універсальна - безкоштовно", тобто без комісії нібито має бути. Але маємо те що маємо...
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 00:27

  alibob написав:
  MASolomko написав:При пополнении депозита с карты Уни веб-версия красным уведомляет об 1% комиссии. На сайте тоже инфа эта есть.

На сайті інфа є в п'яти місцях, в трьох "комісія 1%", в двох "безкоштовно". І саме в основному документі (Умовах і правилах надання банківських послуг) - "поповнення депозиту з карти Універсальна - безкоштовно", тобто без комісії нібито має бути. Але маємо те що маємо...


депозита срочного кроме ПВ.
пополнение ПВ прописано отдельным тарифом - 1% за счет собственных средств
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:47

про поповнення депо

"депозита срочного кроме ПВ.
пополнение ПВ прописано отдельным тарифом - 1% за счет собственных средств"

Може я вже і набрид, але в "Умовах та правилах ..." п.2.3.2. Додаток 3 є табличка, в якій "Без комісії" всі депозити, окремо про ПВ немає.
В тіх же "Умовах ..." є також і про переказ з карти "Універсальна" на ПВ (п.2.2.1. табличка в кінці), там дійсно 1%, але це тарифи, що стосуються бізнесу.
Також в своєму П24 в Усі послуги > Регламент/Тарифи :переказ з "Універсальної" на депозити - Безкоштовно/Миттєво. Без окремої згадки про ПВ, який також є депозитом.

До чого я це все? Просто банк комісію ввів, а в своїх нормативних документах ладу не навів.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:05

Интернет оплата

Возможно за две недели что-то пропустила????

Не могу провести оплату на внешних сайтах. Не приходят смс с подтверждениям! Вчера после общения прошло. Сегодня совсем глухо.

Поддержка на высоте!!!! В чат он-лайн мемуары уже пишу.

В личку можна, Приват блокирует???
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:08

Приватбанк

  Жерминаль написав:Возможно за две недели что-то пропустила????

Не могу провести оплату на внешних сайтах. Не приходят смс с подтверждениям! Вчера после общения прошло. Сегодня совсем глухо.

Поддержка на высоте!!!! В чат он-лайн мемуары уже пишу.

В личку можна, Приват блокирует???


В окошке 3д-секьюра в месте где типа код was send на номер +380ххххххххх нет номера телефона? Или по другому как-то не приходят?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:14

Как всегда было. Окошко от Привата всплывает для ввода кода из смс,их нет совсем.
За два дня по карте меняла раз 6 пин-код. Может из-за этого...
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:36

Re: Приватбанк

Добрый день. Карта дол. хочу рассчитаться в евро, как происходит конвертация?
isen
 
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  #<1 ... 7514751575167517
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